Inter, Antonello su Marotta: "Bisogna aspettare le firme"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a margine del Forum Sport & Business del Sole 24 Ore. Queste le sue parole riportate da FcInterNews.it: "Il nuovo San Siro? Inter e Milan si sono impegnati a lavorare insieme per dare alla città di Milano un'infrastruttura che sia al livello delle più grandi città europee. Il lavoro è agli inizi, l'importante è che il clima tra i due club sia positivo. Ci siamo visti anche con il Comune, ci sono tutte le condizioni per procedere rapidamente. Questo progetto è fondamentali sia per i club che per la città. La crescita del club fa parte del progetto strategico da quando Suning ha acquisito la società. La nomina di Steven Zhang come presidente suggella quello che Suning ha voluto dimostrare fin dall'inizio. Il gap con la Juve c'è, ma anche i risultati stanno arrivando e oggi ci stiamo giocando il passaggio dei gironi in Champions League. Gli investimenti che vogliamo fare, come lo stadio, il centro sportivo, sono importanti. Ci sono tutte le condizioni affinché il progetto strategico vada avanti per ridurre il gap non solo dalla Juve ama anche da club come il Napoli che stanno andando molto bene. C'è ancora tanto lavoro da fare. Marotta? Come abbiamo sempre detto, chiunque possa dare un contributo al nostro progetto con esperienza per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti è il benvenuto. Beppe Marotta è un grande manager. In questa fase bisogna aspettare, finché non c'è la firma non si può dire che le cose sono fatte".