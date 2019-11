Inter, Antonello: "Vogliamo crescere col fatturato per rinforzarci ancora"

Fonte: Fcinternews.it

Alessandro Antonello, ad corporate del'Inter, ha illustrato i risultati del club nerazzurro in termini di bilancio nel corso di 'Partners Get Together', meeting coi partner di F.C. Internazionale tenutosi presso la sede di Viale della Liberazione: "Abbiamo inanellato nuovi risultati importanti e storici; abbiamo raggiunto i 417 milioni di fatturato, con 218 milioni di euro di crescita dall'arrivo del gruppo Suning. Ma non ci accontentiamo, vogliamo crescere ancora in termini di fatturato anche per poter investire nel rafforzamento della squadra".