© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Valentino Lazaro è il primo giocatore che dovrebbe lasciare l'Inter nel corso dei prossimi giorni. Secondo La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore il Lipsia ha superato la concorrenza del Newcastle soprattutto agli occhi del giocatore, che preferirebbe tornare in Bundesliga dove si è già affermato con la maglia dell'Hertha, piuttosto che avventurarsi in Premier. I dirigenti nerazzurri adesso attendono una proposta ufficiale, poi potrà entrare nel vivo la trattativa per chiudere l'affare.