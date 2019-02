Inter, apnea Champions. Via a una settimana cruciale

© foto di PhotoViews

Ti addormenti nel 2018 a +7 sulla quarta (Lazio) e +8 sulla quinta (Milan), ti risvegli nel 2019, in un sabato di febbraio, con il fiato sul collo. Ora alle spalle dell’Inter stazionano due romane arrabbiate e vittoriose, ad appena due lunghezze distanza. Succede quando improvvisamente dimentichi come si vincono le partite, quando perdi la bussola e non sai più come buttarla dentro. Pianeti che non si allineavano da 63 anni. E come se non bastasse all’orizzonte ecco il Tardini, violato la miseria di 4 volte su 24 nella storia dai nerazzurri. Come se non bastasse, adesso, c’è il Parma che dallo Stadium se n’è andato via col petto gonfio d’orgoglio e di sogni. Squadra, quella emiliana, che in un giocatore dimenticato (quasi) da tutti ha scoperto l’eden. Gervinho ha fatto centro tre volte nelle ultime tre battaglie e pare non sia in vena di smettere. Altra grana per una difesa, quella interista, che comunque in campionato corre dietro solo alla Juventus. Sai mai che quando le cose non girano bene, anche bunker qualche spiraglio potrebbero lasciarlo. Ecco perché Skriniar e de Vrij dovranno anche oltre i propri limiti. Per volare a Vienna con più certezze Icardi (a secco da sei match) e soci questa volta non possono sbagliare. L’ambiente vive in apnea, il posto Champions non è più scontato, la panchina balla già parecchio e, in questo senso, i prossimi sette giorni potrebbero determinare un principio di caduta o il tanto invocato riassestamento. La solita settimana cruciale della stagione è già arrivata.