Traore e Tchouameni. L’Inter pianifica il suo futuro ad ampio raggio ed è pronta ad anticipare la concorrenza italiana ed europea su due dei talenti maggiormente appetiti dal panorama continentale. Per la prossima settimana è previsto un approccio concreto con l’Empoli per il centrocampista, mentre già al termine di quella in corso potrebbero arrivare evoluzioni fondamentali per Il classe 2000 del Bordeaux. In entrambi i casi i nerazzurri sono vigili più che mai.