Inter, approvata composizione del CdA: Tseung e Pitts i nuovi membri

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Inter ha comunicato l'approvazione della nuova composizione del consiglio d'amministrazione del club in seguito all'ingresso di LionRock Capital, da qualche settimana socio di minoranza dei nerazzurri: "F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato nella giornata odierna la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione del Club in occasione dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi oggi allo Stadio San Siro di Milano, conseguentemente al recente ingresso di LionRock Capital in qualità di secondo maggiore azionista del Club, con una quota del 31,05%. Daniel Tseung e Tom Pitts di LionRock Capital sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione con effetto immediato. La prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione è stata debitamente condotta successivamente all’Assemblea degli Azionisti".