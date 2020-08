Inter, appuntamento fissato con il Parma per parlare del futuro di Darmian

L'Inter lavora anche per sistemare la difesa e nei prossimi giorni è in programma una breve riunione con il Parma per discutere il futuro di Matteo Darmian. Il suo ritorno in Italia dal Manchester United è stato facilitato dalla sinergia proprio tra i Ducali e il club di Suning, ma ora resta da decidere se stringere e portare l'ex granata alla Pinetina oppure no. A riportarlo è Tuttosport.