Inter, aria positiva ad Appiano Gentile. Calendario come il vento in poppa

vedi letture

Migliorano gli acciaccati, spingono forte gli altri. Ad Appiano il pari con il Napoli non si può digerire: soddisfazione sì per la qualità e la leadership nel gioco espresso, ma tanto amaro in bocca per quello che era l'obiettivo di andare a sfidare la Juventus in finale di Coppa Italia. La Samp sta arrivando. Godin, D'Ambrosio e de Vrij recuperano ogni ora che passa, a Vecino occorrerebbe quasi un miracolo, se non altro per andare almeno in panchina. In ogni caso l'Inter che Antonio Conte sta preparando in vista della ripartenza del campionato, potrebbe essere spietata e affamata anche più della versione del San Paolo. Dove è mancato il cinismo, la brillantezza davanti e la tenuta mentale fino al novantesimo. Cose già scritte, già viste. Per questo non ci sono molti dubbi su quali siano i chiodi da battere alla Pinetina. Il calendario è come il vento in poppa: ci sono partite in programma solo da vincere. A partire da subito.