Inter, Arnautovic vuole tornare. Può essere l'alternativa a Lukaku

© foto di Insidefoto/Image Sport

A volte ritornano. O si propongono: è il caso di Marko Arnautovic, attaccante austriaco classe 1989, comparsa nell'Inter nella stagione del Triplete, attualmente al West Ham. Il giocatore - sottolinea Tuttosport - in questi nove anni ha giocato in Germania nel Werder Brema e si è poi imposto in Premier, prima con lo Stoke City e quindi col West Ham che nell’estate del 2017 lo ha acquistato per quasi 30 milioni.

Il piano B - Non è chiaramente una prima scelta per l’Inter, ma Conte ha imparato ad apprezzarlo nelle stagioni vissute in Inghilterra. Arnautovic, connazionale di Lazaro, obiettivo per la fascia destra, potrebbe essere un piano “B” più economico rispetto a Lukaku, potendo giocare sia da prima sia da seconda punta.