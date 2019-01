© foto di Giacomo Iacobellis

Ultime sull'Inter. Il Corriere dello Sport informa che è stata raggiunta un’intesa di massima con il Cruzeiro per Brazão. Costerà 2,4 milioni di euro più bonus, ma sarà il ChievoVerona ad acquistarlo e in nerazzurro finirà la prossima estate. Il portiere, classe 2000, sta partecipando al campionato sudamericano Sub 20.