Inter, arriva l'ok della FIGC: col Sassuolo stadio aperto per i bambini

Fonte: gazzetta.it

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

La partita tra Inter e Sassuolo non sarà interamente a porte chiuse: il club nerazzurro ha ricevuto l'ok dalla Figc all'apertura a bambini e ragazzi del primo anello di San Siro. Dopo la squalifica decisa dal giudice sportivo per gli episodi di Inter-Napoli, è arrivato il via libera da parte del presidente Gravina alla richiesta effettuata dal club pochi giorni fa. L'Inter ha già avviato i contatti con le scuole primarie e secondarie di primo grado del capoluogo lombardo, oltre al Csi, per mettere a disposizione i biglietti per la gara di sabato 19 gennaio, prevista per le 20.30.