© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

È arrivata la risposta di Romelu Lukaku alla copertina odierna del Corriere dello Sport nella quale veniva presentata la sfida Inter-Roma con immortalato il centravanti nerazzurro e Chris Smalling e il titolo "Black friday". Una prima pagina che ha scatenato polemiche in rete ed ecco la reazione del diretto interessato, attraverso un post su Twitter: "Invece di concentrarsi sulla sfida fra due squadra... il Corriere dello Sport arriva con il più stupido dei titoli che abbia mai visto in carriera. Alimentate negatività e razzismo invece di parlare di una bellissima partita che si giocherà a San Siro tra due grandi club. L'educazione è la chiave. Dovreste fare un lavoro migliore. Grazie a tutti i tifosi e gli altri giornalisti per il supporto e guardiamo avanti alla partita di domani. Forza Inter".