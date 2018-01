Inter, arriva Rafinha: un jolly in cerca della definitiva consacrazione

© foto di J.M.Colomo

Esterno offensivo, centrocampista, trequartista. La duttilità è sempre stata il punto forte di Rafael Alcântara do Nascimento, in arte Rafinha. Sarà lui, il brasiliano figlio della leggenda Mazinho e fratello di Thiago Alcantara, il rinforzo di gennaio per l'Inter di Luciano Spalletti, che proverà a rilanciare la carriera di un giocatore dal grande talento ma frenato da diversi infortuni.

Classe 1993, cresciuto nella Masia del Barcellona, Rafinha è sceso in campo per l'esordio stagionale appena due giorni fa, nel derby di andata di Copa del Rey perso dai blaugrana per 1-0. Un calvario lungo quasi otto mesi, cominciato con la rottura del menisco rimediata contro il Granada, che lo ha penalizzato proprio nel momento in cui sembrava potesse diventare un elemento fondamentale in una squadra in cui era stato solo un comprimario anche a causa di un altro brutto infortunio, la rottura del legamento crociato del settembre 2015. Dopo tanta sfortuna una nuova sfida, in maglia nerazzurra, per rilanciarsi e trovare la definitiva consacrazione. E dimostrare di essere all'altezza di un cognome importante.