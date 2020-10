Inter, arrivata anche l'ultima autorizzazione necessaria: Hakimi a disposizione contro il Genoa

Achraf Hakimi sarà a disposizione dell'Inter per la sfida di campionato contro il Genoa, è arrivata pochi minuti fa anche l'ultima autorizzazione necessaria. Come riporta Sky Sport, il laterale nerazzurro ha ricevuto infatti il permesso definitivo per scendere in campo al "Ferraris" oggi alle 18 dopo il semi-caso che lo aveva visto protagonista per la sua positività, subito rientrata, al Coronavirus.