Inter, arrivederci Rafinha: nerazzurri già al lavoro per farlo tornare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domani a mezzanotte Rafinha tornerà a essere a tutti gli effetti un giocatore del Barcellona. I nerazzurri hanno già comunicato al club catalano che non pagheranno i 38 milioni previsti dal riscatto, ma allo stesso tempo hanno anche comunicato che vogliono sedersi a un tavolo per riavere subito il centrocampista che tanto bene ha fatto negli ultimi mesi interisti. Il piano del club di Suning è quello di proporre un prestito biennale con obbligo di riscatto. Il Barça potrebbe anche dare il via libera, ma visto che il giocatore adesso è tornato sano ed è importante, spingeranno sul prezzo finale. Servirà una mano dallo stesso Rafinha e dal padre-agente Mazinho: il loro pressing è decisivo per ottenere il sì blaugrana. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.