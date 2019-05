Inter artefice del proprio destino. Basta una vittoria e sarà Champions

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Quattro squadre per due posti in Champions. L'Inter con il successo di questa sera ha messo un piede e mezzo nel massimo torneo continentale. Ma non tutto ancora è deciso.

I nerazzurri hanno due match point: vincendo contro il Napoli possono rendere la sfida contro l'Empoli una semplice passerella per salutare il pubblico di San Siro. In qualunque caso basta vincere una delle due partite per non dover guardare ai risultati delle altre.

In caso contrario questo è lo scenario: gli scontri diretti vedono la squadra di Spalletti in vantaggio solamente sul Milan, mentre con Atalanta e Torino è in svantaggio. Con la Roma a parità di risultati (2-2 e 1-1) la discriminante è la differenza reti a favore dei nerazzurri.

INTER 66

19 maggio, NAPOLI

26 maggio, Empoli

ATALANTA 65

19 maggio, JUVENTUS

26 maggio, Sassuolo

MILAN 62

19 maggio, Frosinone

26 maggio, SPAL

ROMA 62

18 maggio, SASSUOLO

26 maggio, Parma

TORINO 60

19 maggio, EMPOLI

26 maggio, Lazio