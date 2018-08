Inter, As fa marcia indietro: Modric vuole lasciare il Real

© foto di J.M.Colomo

L'Inter non si arrenderà fino all'ultimo per Luka Modric e adesso a prenderne atto è anche il quotidiano spagnolo As, il primo che nei giorni scorsi aveva dato per chiuso il caso col rinnovo già pronto per il giocatore croato. Adesso, però, arriva la marcia indietro: gli agenti che stanno curando l'operazione, si legge, sono in attesa dell'incontro finale tra Modric e la dirigenza del club blanco, previsto all'indomani della finale di Supercoppa Europea contro l'Atletico Madrid a causa della quale ogni negoziazione è al momento sospesa.

Proprio questo fattore rende comunque estremamente difficile l'operazione, al di là del fatto che ormai il tempo per la chiusura dell'affare è davvero agli sgoccioli: in poco meno di 48 ore, si dovrebbero trovare tutti gli accordi del caso tra Inter e Real e i Blancos dovrebbero cercare un sostituto. Modric vuole comunque l'Inter, e anche As riferisce della sua volontà; qualora però dovesse arrivare il rifiuto dalla Casa Blanca (che potrebbe offrirgli comunque l'aumento dell'ingaggio), lui non opporrebbe resistenza.