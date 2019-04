© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pari contro l'Atalanta (0-0), ha parlato a Sky Sport il giocatore dell'Inter Kwadwo Asamoah: "Noi sapevamo benissimo che era una partita difficile. All'inizio abbiamo cercato di mettere pressione in avanti, riuscendo a fare anche dei buoni possessi, ma quando non siamo riusciti a segnare abbiamo abbassato un po' il ritmo. Soprattutto nel primo tempo noi abbiamo creato qualcosa, ma loro difendono molto bene, anche in campo aperto non si fanno sorprendere. Hanno fatto una buona gara, noi pensiamo alla prossima ora. Frosinone= Dobbiamo prepararci bene, loro hanno vinto a Firenze oggi e non era facile. Giocano in casa contro l'Inter, vorranno fare una partita tosta e vincere, sarà una partita difficile".