© foto di PHOTOVIEWS

Kwadwo Asamoah ha commentato a InterTV il successo conquistato contro l'Empoli: "Molto importante per noi, vogliamo sempre vincere, specie queste partite, Ci voleva una vittoria così per chiudere bene l'anno. Il gol di Keita? Vale molto, portiamo a casa i 3 punti. Potevamo fare ancora di più, ma alla fine il risultato è arrivato. Finora nell'Inter sono stati mesi di tanta intensità e di tante emozioni, mancano ancora sei mesi per chiudere la stagione. Vogliamo crescere ancora perché possiamo farlo, sia a livello individuale che collettivo. Ad esempio, so che giocatore è Keita e pian piano sta tornando ai suoi livelli. Un momento magico? Dico il successo sul Tottenham”.