Inter, Asamoah in arrivo: la firma è questione di ore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' solo questione di ore e poi Kwadwo Asamoah sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, il giocatore ghanese ha già un accordo con i nerazzurri, nonostante la Juventus stia provando a trovare la via per farlo rinnovare. La sensazione è che a breve l'entourage si incontri con la società nerazzurra, così da chiudere l'affare ed arrivare alla firma da parametro zero.