Inter, Asamoah in uscita: offerte dalla Turchia e dalla Germania

Il futuro di Kwadwo Asamoah sembra essere lontano dall'Inter. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il ghanese, in scadenza nel 2021 e reduce da una stagione condizionata da alcuni acciacchi al ginocchio, ha delle proposte dalla Turchia e dalla Germania in primis e sta valutando la soluzione migliore per rilanciarsi.