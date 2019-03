© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino nerazzurro Kwadwo Asamoah ha parlato a Sky Sport prima di Inter-Lazio: "La partita di stasera è fondamentale per noi. Dobbiamo fare un risultato positivo, chi sta dietro di noi ieri ha perso. Situazione Icardi? Va tutto bene, il pensiero della squadra è alla partita di oggi, importante per noi e per i nostri tifosi. Non voglio parlare di lui o della società ma siamo tutti tranquilli".