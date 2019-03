Fonte: Inter.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kwadwo Asamoah, esterno dell'Inter, ha parlato al sito ufficiale al termine del pareggio per 0-0 in Europa League contro l'Eintracht Francoforte: "É stata una partita dura, non era facile giocare in un ambiente come quello di stasera. Abbiamo avuto buone occasioni nel primo tempo, nel secondo loro hanno avuto un atteggiamento più offensivo e abbiamo fatto più fatica a mantenere il possesso palla. Lo 0-0 è un risultato buono che ci permetterà di giocarci la qualificazione in casa. Purtroppo dovrò saltare il match di ritorno per squalifica ma ho massima fiducia nei miei compagni".