Inter, Asamoah ritrova il Tottenham: "Possiamo fare bene"

Fonte: Dagli inviati a Londra, Simone Bernabei e Alessandro Rimi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Kwadwo Asamoah ritrova il Tottenham. Domani il ghanese dell'Inter ritroverà gli Spurs, già affrontati l'anno scorso come giocatore della Juventus: "L'anno scorso ho giocato in questo stadio e contro questo avversario, soffrendo nonostante il passaggio del turno. Noi siamo cresciuti rispetto all'andata, era la prima in Champions per molti. Oggi siamo più fiduciosi, anch'io che da un po' non giocavo più titolare. Sappiamo di poter ottenere un buon risultato"