Inter, Asamoah: "Siamo cresciuti rispetto al match d'andata"

Il terzino nerazzurro Kwadwo Asamoah ha parlato ai microfoni di InterTV alla vigilia della partita di Champions League contro il Tottenham. Queste le sue parole: "Sarà una partita molto importante per noi, sappiamo benissimo che è molto più difficile affrontare queste squadre in trasferte. Non è facile vincere qui, ma noi siamo cresciuti tanto rispetto al match di andata. Giochiamo insieme da un bel po', adesso siamo una squadra tosta e possiamo giocarcela con tutti. Tutto dipende da noi: dobbiamo fare quello che abbiamo preparato".