Inter, Asamoah trova casa a Milano. Per lui pronto un triennale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato dell'Inter prosegue - sottolinea La Gazzetta dello Sport - perché è stato organizzato tutto per tempo e gli scossoni societari ad oggi non influiscono. Ecco perché Kwadwo Asamoah, in scadenza di contratto con la Juventus, ha cercato e trovato casa a Milano. Perché ormai si sente un giocatore dell’Inter avendo accettato l’offerta che il d.s. nerazzurro Piero Ausilio ha avanzato a lui e al suo agente. Asamoah firmerà un triennale e porterà la sua duttilità nella galassia interista.