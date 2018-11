Inter, Asamoah: "Un piacere ritrovare Marotta, ha grande personalità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Asamoah, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il ko contro l'Atalanta? Una sconfitta pesante per noi, dobbiamo ancora migliorare perché è stato uno schiaffo importante. Stiamo lavorando bene, per migliorare partita dopo partita. Il salto di qualità? Col Frosinone non è una partita semplice, giocare contro certe squadre è sempre complicato. Bisogna scendere in campo convinti, altrimenti si rischia di perdere o pareggiare. Dobbiamo dare un segnale importante sabato per poi pensare alla Champions. La classifica? E' ancora lunga, ci sono tantissime partite. La Serie A non è semplice, bisogna lottare e lavorare sempre. Possiamo fare ancora di più. Marotta all'Inter? E' un piacere lavorare con lui, l'ho fatto per 6 anni. Sarà un piacere ritrovarlo. Ha grande personalità e aiuta sempre la squadra".