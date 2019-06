© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino dell'Inter Kwadwo Asamoah ha spiegato il motivo che lo ha portato a ritardare il suo ritorno con la Nazionale ghanese. A pochi giorni dal via della Coppa d'Africa, il giocatore ha rivelato: "Già Avram Grant voleva riconvocarmi ma io non volevo. Ci siamo visti tre o quattro volte, ma in quel momento non pensavo a tornare con le Black Stars perché dovevo prendermi cura di me. Ho avuto tanti infortuni e non ero nella forma migliore, volevo tornare con una buona condizione mentale ed energia positiva, oltre ad avere fiducia in me stesso. Anche Kwesi Appiah ha provato a convincermi a tornare, ma gli ho detto che volevo prima trovare regolarità di impiego con il club. Non volevo tornare solo perché mi chiamo Kwadwo Asamoah ma perché volevo dare il meglio".