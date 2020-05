Inter, Ashley Young ha convinto: il contratto dell'inglese sarà rinnovato per un altro anno

L'Inter ha deciso: il contratto di Ashley Young sarà rinnovato per un'altra stagione. Come scrive oggi il Telegraph, infatti, l'esperto laterale inglese ha convinto tutti e si è già conquistato un nuovo accordo dopo la firma per sei mesi dello scorso gennaio. In questa stagione il classe '85 Young ha disputato finora sette partite con un gol e un assist in maglia nerazzurra, soffiando in poco tempo il posto da titolare a Cristiano Biraghi sull'out mancino.