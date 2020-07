Inter, Ashley Young: "Passione per il calcio e voglia di vincere: questo è Antonio Conte"

Durante la sua intervista a Sky Sport, l'esterno dell'Inter Ashley Young ha parlato anche del tecnico Antonio Conte: "Credo che la miglior qualità di Conte sia la sua passione per il calcio, che è fantastica, lo vedete a bordocampo. Un'altra qualità è senza dubbio la mentalità vincente, che ha dimostrato in tutta la sua carriera e che trasmette a ogni giocatore e allo staff. Trasmette questa grande passione e la voglia di vincere sempre, di scendere in campo per la vittoria".