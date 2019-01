© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con João Miranda che spinge per andare via già a gennaio, l'Inter - scrive il 'Corriere dello Sport' - continua a portare avanti i contatti per Joachim Andersen, centrale di difesa della Sampdoria che Ausilio e Marotta vogliono acquistare a gennaio. O, al massimo, prenotare per giugno.

In caso di partenza del brasiliano, l'offerta per mettere subito le mani sul difensore danese sarebbe questa: poco meno di dieci milioni di euro per il prestito oneroso e 20 milioni per il riscatto a giugno.