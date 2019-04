© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauro Icardi torna dal 1' a San Siro nella gara delle 18:00 tra Inter e Atalanta, Negli undici, però, sorpresa per Spalletti: c'è Vecino trequartista, non Nainggolan. 3-4-3 per l'Atalanta: Palomino per Masiello, Pasalic gioca nel tridente e Castagne esterno. Fuori Gosens

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Vecino, Perisic; Icardi.

Atalanta (3-5-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez.