Ormai la ripresa del campionato è vicina, l'Inter proverà a confermarsi campione d'Italia per due stagioni consecutive, traguardo che manca in Serie A dal biennio juventino di Massimiliano Allegri (2017/18 e 2018/19). In casa nerazzurra bisogna riavvolgere il nastro fino alle annate 2008/09 e 2009/10, culminate nel legame indissolubile con José Mourinho e con lo stesso Chivu allora in campo da protagonista del Triplete. Si riparte domenica sera, alla New Balance Arena di Bergamo, contro l'Atalanta.

La situazione

Su chi puntare? Sicuramente l'Inter ha recuperato a pieno regime Curtis Jones e John Stones, entrambi rimasti ai box nell'intero ciclo di partite tra la prima e la seconda sosta. Il difensore inglese è fermo addirittura dallo scorso 14 settembre, prima della recente convocazione in panchina contro il Como. Tra oggi e domani ad Appiano Gentile inizierà il censimento sui nazionali di rientro, in attesa di riabbracciare giovedì Carlos Augusto e Piotr Zielinski: proprio sul centrocampista polacco restano da sciogliere le riserve legate a un fastidio al piede accusato in ritiro con il ct Urban, e lo staff medico nerazzurro è pronto a monitorare l'esito dell'impegno serale contro la Svezia.

Tre casi

In infermeria, le attenzioni dello staff tecnico si concentrano infine sulle condizioni di Marcus Thuram, Manuel Akanji e Lautaro Martinez. Il centravanti francese ha già smaltito l'affaticamento muscolare ed è pronto a tornare in gruppo sin da oggi - secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport -, mentre per il difensore svizzero potrebbero servire una o due sedute supplementari pur senza destare alcuna preoccupazione clinica. Il vero nodo riguarda invece il "Toro", fermo da un mese e prossimo al rientro parziale con i compagni ma ancora privo della piena autonomia nei novanta minuti: con una settimana piena a disposizione per smaltire le fatiche delle nazionali e ricaricare parte dello spogliatoio azzurro, Chivu prepara le mosse migliori per difendere il tricolore senza lasciare nulla al caso.