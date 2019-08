© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi sembra essere pronto a lasciare l'Inter e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport al momento sembra che l'Atletico Madrid sia favorito sulle altre per accaparrarsi l'attaccante argentino, visto che gioca la Champions, condizione che Icardi ritiene fondamentale per lasciare l’Inter. Per questo l'ex numero 9 nerazzurro ha rifiutato il Monaco. Restano comunque in corsa sia la Juve che il Napoli.