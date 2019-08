Inter, attesa l'offerta da 40 mln più Dzeko per Icardi: Juve alla finestra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Beppe Marotta e l'Inter aspettano la proposta ufficiale di Gianluca Petrachi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero di questa mattina i nerazzurri non rilanceranno per Edin Dzeko e attendono l'offerta da 40 milioni più il cartellino di Mauro Icardi. Offerta che verrebbe accettata, visto che lo stesso Marotta non vorrebbe darlo alla Juventus, anche se poi l'ultima parola spetterà all'ex capitano, che intende comunque temporeggiare e aspettare i bianconeri.