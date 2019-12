© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arturo Vidal è il primo nome della lista di Marotta e Ausilio per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte per la seconda parte della stagione. La trattativa non è facile, visto che i nerazzurri lo vorrebbero in prestito secco e il Barcellona vorrebbe invece cederlo a circa 20 milioni di euro per iniziare a formare il tesoretto da 150 milioni per rientrare nei paletti UEFA del Fair Play Finanziario.

Le strategie - Tutti attendono una mossa: da una parte l'Inter che spera che il cileno punti i piedi per convincere il Barça a lasciarlo partire, dall'altra invece il giocatore che attende un apertura dell'Inter sulla formula. Con un prestito con riscatto le cose sarebbero più semplici. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.