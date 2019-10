© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buone notizie in casa Inter da Stefano Sensi. Se i nerazzurri aspettano l'esito del consulto che oggi Alexis Sanchez avrà con Cugat a Barcellona, il centrocampista secondo Tuttosport potrebbe essere convocato già per la gara da ex contro il Sassuolo, anche se più verosimilmente sarà risparmiato in vista dell'impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund.