Inter, aumenta la concorrenza per Cavani: anche il Chelsea vuole il matador

Fallito l'assalto a Dries Mertens, il Chelsea torna sul mercato per regalare a Lampard un nuovo attaccante. Esattamente come nel caso del belga, i Blues sono pronti a sfidare nuovamente l'Inter: secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun anche il Chelsea sarebbe in corsa per Edinson Cavani, giocatore sul taccuino di Marotta per la prossima stagione.