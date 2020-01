© foto di Imago/Image Sport

Non solo West Ham e Inter, anche l'Aston Villa cerca Olivier Giroud in questa sessione di mercato. Come riporta infatti il Daily Star, mister Dean Smith avrebbe chiesto l'acquisto di uno tra il francese e Michy Batshuayi a gennaio per sostituire l'infortunato Wesley. Aumenta sempre di più, dunque, la concorrenza per il centravanti classe '86, sospeso tra la permanenza in Premier League e una possibile nuova avventura in Serie A.