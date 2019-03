Inter, aumentano le pretendenti per Icardi: c'è anche il Manchester United

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Mauro Icardi è ancora un rebus. L'unica certezza è che le pretendenti per l'attaccante argentino, qualora dovesse lasciare l'Inter, non mancano. Anzi, aumentano con il passare dei giorni. Stando a quanto afferma il quotidiano inglese The Sun, infatti, oltre a Juventus, Chelsea e Real Madrid, anche il Manchester United ha mostrato interesse per il bomber nerazzurro.