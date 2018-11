Inter, Ausilio a Bergamo per visionare da vicino Mancini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La gara di oggi servirà all’Inter per visionare una volta di più Gianluca Mancini, centrale classe ’96 dell’Atalanta, da cinque partite punto fermo della retroguardia di Gasperini e da due stagioni colonna dell’Under 21 di Di Biagio". Come scrive Tuttosport infatti, Piero Ausilio approfitterà della gara fra Atalanta ed Inter per visionare da vicino il difensore dell'Atalanta.