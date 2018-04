Inter, Ausilio a lavoro per il centrocampo: Barella tra i preferiti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Fcinternews.it, i nerazzurri hanno una priorità sul mercato che si chiama centrocampo. Sono tanti i nomi presi in considerazione da Ausilio, da Lucas Torreira, passando per Dennis Praet fino a Nicolò Barella. Il giocatore del Cagliari è forse quello che intriga maggiormente, ma Giulini non fa sconti e vuole 25 milioni di euro. Possibile che l'Inter provi a proporre una contropartita come Pinamonti, che piace ai sardi. Occhio anche al danese Odgaard, che però piace alla Sampdoria. Infine Bryan Cristante: i rapporti con l'Atalanta sono ottimi e presto potrebbe aprirsi un tavolo di trattativa proprio per il giocatore di Gasperini.