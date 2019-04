Inter, Ausilio a Londra per City-Tottenham: Gundogan nel mirino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ufficialmente nel menù della trasferta inglese di Piero Ausilio non ci sono summit di mercato, ma durante Tottenham-Manchester City, gli occhi di Piero Ausilio studieranno anche i giocatori in campo, con l'obiettivo di individuare un top player per il centrocampo dell'anno. Stando a FcInterNews.it, il nome che stuzzica (da tempo) la dirigenza nerazzurra è quello di Ilkay Gundogan, nazionale tedesco di origine turca. Già l'estate scorsa Suning aveva chiesto informazioni, ma Guardiola l'aveva dichiarato incedibile valutandolo 60 milioni. Ora però Gundogan è in scadenza di contratto a giugno prossimo e il City sta trattando altri centrocampisti.