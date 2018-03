Inter, Ausilio a Roma: occhi su Strootman e 2 brasiliani dello Shakhtar

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ieri sera all'Olimpico Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, era all'Olimpico per visionare tre giocatori, due dello Shakhtar Donetsk e uno della Roma.

Nel mirino del ds nerazzurro ci sono Bernard e Facundo Ferreyra, entrambi in scadenza di contratto col club ucraino, e Kevin Strootman. Quest'ultimo è molto gradito da Luciano Spalletti, ma la clausola da 45 milioni di euro non rende agevole l'affare.