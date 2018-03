Inter, Ausilio: "Addio Sabatini, spiazzato dai tempi. Spalletti il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piero Ausilio è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima della gara tra Inter ed Hellas Verona: "Addio Sabatini? Mi dispiace, avevo stabilito un buon rapporto con lui, facilitato dal fatto che fossimo amici già prima. Sono stato spiazzato dai tempi, mi aveva già accennato qualcosa precedentemente, pensavo potesse accadere a fine stagione. Siamo contenti del lavoro di Spalletti, vediamo come lui e il suo staff si dedicano alla causa dell'Inter, e quanta qualità ci mettono. Lui è il nostro presente, e soprattutto il futuro. Rinnovo Icardi? Non ci sono mai stati incontri, c'è la volontà di andare avanti insieme, ha ancora tre anni di contratto. A fine stagione vedremo, non c'è problema, siamo felici di averlo con noi ancora per tanti anni. Da quando sono qua ha già rinnovato tre volte, sa che la società è attenta a lui".