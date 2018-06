Inter, Ausilio: “Handa-Napoli, no. Icardi e Brozovic? Non va via nessuno”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Piero Ausilio, ds dell'Inter, è stato intercettato dal microfono di Sportitalia. “Se è vera l'offerta del Napoli per Handanovic? No, assolutamente no. Brozovic in uscita? C'è un grande malinteso, io ero a cena con Baccin e un'altra persona. Non ero a cena con l'agente di Brozovic. Non va via, non esce nessuno. Tranquilli. Se piace Politano? Mi piacciono tante belle cose. Nainggolan? Non piace solo a Spalletti (ride, ndr). Icardi non si muove, assolutamente”, le parole di Ausilio che ha poi salutato i cronisti presenti con una battuta su Rafinha e Cancelo: "La speranza è l'ultima a morire".