Inter, Ausilio: "Anche io avrei fatto giocare De Vrij"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ai microfoni di Radio Rai s'è così espresso sull'impiego di De Vrij ieri sera all'Olimpico: "Io l'avrei fatto giocare. La storia è piena di calciatori che da lì a poco avrebbero cambiato maglia. Su De Vrij la comunicazione è stata fatta a marzo e il contratto è stato depositato poco dopo. E lui nel frattempo ha sempre fatto il suo dovere per la Lazio. Dobbiamo uscire da queste dinamiche, i giocatori dobbiamo farli giocare con serenità. In Italia siamo esperti a cercare chissà cosa, mentre in Germania e Inghilterra queste cose succedono senza che nessuno si lamenti".

