Inter, Ausilio colpito da Milenkovic. Profilo ideale per Spalletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando alle indiscrezioni de La Nazione, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio avrebbe osservato ieri con particolare attenzione non solo la prova di Federico Chiesa, ma anche quella di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è molto apprezzato sia per la sua duttilità che per la sua fisicità: in una difesa che vede già la presenza di de Vrij, Miranda, Skriniar, Asamoah e D'Ambrosio, l'aggiunta del viola sarebbe un ulteriore segnale.