Inter, Ausilio: "Dimentichiamo la Juve, detto già tutto con il nostro stile"

Prima della sfida contro l'Udinese, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio è intervenuto ai microfoni di Premium Sport:

Siete ancora arrabbiati per Inter-Juve e la classifica?

"Dobbiamo dimenticare in fretta ciò che è stato, quello che dovevamo dire lo abbiamo detto. Tutto ciò che è stato detto ha messo in secondo piano la prestazione della squadra ottima per 80 minuti. Ora dobbiamo fare il massimo in queste tre partite, sperando che qualcosa accada negli altri campi".

Credete nella Champions nonostante il distacco di quattro punti?

"Certamente, sarebbe un successo perché avevamo questi obiettivi a inizio stagione. Poi rimane la positività del lavoro di Spalletti, della crescita di ragazzi come Brozovic. Abbiamo fatto un lavoro stupendo, speriamo di centrare la Champions".

Moratti ha detto che contro la Juventus "è sempre la stessa storia". Cosa ne pensa?

"Hanno parlato lui e Antonello, per me è più che sufficiente. Sono all'Inter da tanti anni, quello che ho visto posso solo ricordarlo. A me interessa il presente da ds, voglio essere concentrato sugli obiettivi di oggi. Noi abbiamo detto quello che dovevamo dire con uno stile che è proprio della nostra società: Orsato è un grande arbitro, ha sbagliato come può succedere a tutti".

Le lacrime di Icardi a cosa erano dovute?

"Penso assolutamente dispiacere e tristezza per tutto quello che è successo e per un risultato che era alla nostra portato ed è sfumato negli ultimi minuti".