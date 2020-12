Inter, Ausilio: "Dopo il Real non è servito un confronto. San Siro fa effetto se è pieno"

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Inter-Bologna, il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio ha dichiarato: "Penso che non ci sia stato bisogno di nessun confronto dopo il Real, ma solo di tanto lavoro. E noi siamo fortunati, perché abbiamo un allenatore esigente e una squadra che lavora tantissimo. Probabilmente hanno lavorato di più sugli errori individuali. La prestazione c'è sempre stata, qualche volta sono mancati i risultati, ma spesso i giudizi sono condizionati da questo. San Siro fa effetto se è pieno, lo stadio vuoto non fa sentire chissà quale pressione. Il fatto che siano arrivati più risultati in trasferta credo sia una casualità, la speranza è che la situazione possa essere presto risolta e che i tifosi possano tornare allo stadio. I numeri piacciono ai giornalisti, gli allenatori parlano di equilibrio e di attenzione. Poi se il 3-5-2 abbia il vertice alto o basso penso conti poco. Io credo che l'Inter abbia giocato bene le ultime gare e che le abbia vinte meritatamente, l'obiettivo è proseguire in questa direzione perché è questo quello che vogliamo tutti".